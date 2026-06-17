JR東海「推し旅」とスマートフォンゲーム『ブレイクマイケース』のコラボイベント「JR東海×ブレイクマイケース〜After Travelogue 旅路に想いを馳せて〜」が、2026年6月26日〜8月31日の期間に開催される。【画像】オリジナルグッズ、ノベルティ一覧東海道新幹線の車内でオリジナルボイスドラマが聞けるほか、「アニメイトカフェ Gratte」（アニメイト池袋本店、名古屋、横浜ビブレ、梅田）にてコラボメニューを提供。さらにアニメ