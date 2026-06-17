充電式LEDデスクライト「800−LED102W」サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800−LED102W」を発売した。800−LED102WはUSB Type−C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好