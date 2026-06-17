創業110周年の感謝を込め、主婦の友社は、3000点以上の電子書籍を70〜50％OFFとする大型キャンペーンを実施する。料理、収納、コミック、占いから、ビジネス、育児、健康まで、定評ある人気の実用書を一気に手に入れる、超ビッグチャンス。「親切・安心・ていねい」な主婦の友社の総力を結集したラインアップを用意して、各電子書籍ストアで6月16日から実施する（ストアによって実施時期が異なる場合がある）。主婦の友社イチオシ