「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービスは、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」において、「メロンフェア」の第2弾を6月17日に開催する。好評の第1弾に続き、旬を迎えた2種類のメロンを存分に堪能するスイーツを用意した。気品ある芳醇な香り、一口ごとに溢れ出す透き通った清涼感のある甘みを楽しむ「マスクメロン」。極上のなめらか食感、まったりした濃厚なコクと甘みを味わう「タカミレッドメロン」。自