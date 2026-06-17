日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、6月17日から、創業者カーネル・サンダースの誕生月である9月にかけて、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」の魅力をより多くの人々に届けていく施策を多数展開していく。第一弾として、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「創業記念パック」を6月17日から7月7日までの期間限