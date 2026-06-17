お笑いコンビ・銀シャリの橋本直が、新潮社のサブスクサービス「新潮QUE」にてW杯にまつわるエッセイを配信している。その一部を紹介する。【動画】視聴率がエグい！銀シャリ橋本、35年前の『テレビガイド』で思い出トーク芸能界屈指のサッカー通として知られる橋本は、サッカー少年だった頃から日本代表の躍動に胸を躍らせてきたという。エッセイでは、「日本サッカー史」への巧みなツッコミとともに、進化の歴史を辿っている