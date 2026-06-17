佐賀県議会本会議で、4選出馬を表明した山口祥義知事＝17日午前佐賀県の山口祥義知事（60）は17日の県議会本会議で、任期満了に伴う知事選（12月3日告示、20日投開票）に4選を目指して立候補する意向を表明した。「知事選に再び挑戦する決意をした。未来に向け飛躍する佐賀を目指し、全力を尽くす」と述べた。山口氏は1989年に自治省（現総務省）に入省。長崎県総務部長や総務省過疎対策室長などを経て、2015年の知事選で初当