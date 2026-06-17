ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグが行われ、Ｉ組で前回大会準優勝のフランス（世界ランキング３位）はセネガル（同１５位）に３−１で快勝した。（世界ランキングは１１日現在）エンジンのかかりは遅くとも、地力の差を見せた。前回大会準優勝で、２大会ぶり３度目の頂点を目指すフランスが順当に勝ち点３を積み上げた。前半はセネガルの気迫に押され、「技術的なミスが多かっ