27歳の人気モデルが、九州男児の起業家との初対面デートに臨み、意外な共通点で意気投合する場面があった。【映像】なつえ「ビビットきてない」九州男児の登場シーン6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プロ