トム・ホランドが、スパイダーマン役の未来について新たに語っている。自身の後継者として、Netflixドラマ「アドレセンス」で一躍注目を集めた若手俳優オーウェン・クーパーの名前を挙げた。 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーター・パーカー／スパイダーマン役に復帰するホランドは、英のインタビューで、スパイダーマン役とし