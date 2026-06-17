ドリームワークス・アニメーションの人気シリーズ最新作『シュレック5（原題）』より、初となる予告編が米公開された。シュレックやドンキー、フィオナが帰ってくる。 ﻿﻿ 『シュレック』シリーズは、ウィリアム・スタイグによる絵本をもとに、2001年に第1作が公開されたアニメーション映画。おとぎ話の世界を大胆にひっくり返すユーモアと、孤独な怪物