小島秀夫が手がけたゲーム『DEATH STRANDING』の実写映画版について、監督・脚本を務めるマイケル・サルノスキが新たな進捗を明かした。脚本の第2稿を提出し、2027年にアイスランドと北アイルランドで撮影を行う見込みだという。米に語った。 『DEATH STRANDING』は、謎の現象“デス・ストランディング”によって分断された世界を舞台に、主人公サム・ポーター・ブリッジズが人々を再びつなぐため、荒廃したア