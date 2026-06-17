相続した土地を有効活用する方法として、アパート経営を提案されることがあります。その際によく聞くのが、「月30万円程度の家賃収入が見込めます」という説明です。 しかし、家賃収入がそのまま手元に残るわけではありません。実際にはローン返済や修繕費、税金などさまざまな支出が発生します。そのため、表面的な家賃収入だけを見て判断すると、想定していたほど利益が残らない可能性もあるでしょう。