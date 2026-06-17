米国家情報長官室（ＯＤＮＩ）の当局者によると、米政府はＵＦＯを含むＵＡＰ（未確認異常現象）に関する調査の調整、関連データの収集・分析の改善、そしてＵＡＰ関連情報の機密解除を支援するため、新たな省庁横断組織を設立したという。米メディア「リベレーション・タイムズ」が１６日、報じた。ＯＤＮＩ当局者は、リベレーション・タイムズに対し、「大統領によるＵＡＰ透明化の指示を支援するため、ＯＤＮＩはＦＢＩおよ