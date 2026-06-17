【XREAL AURA】 2026年秋 発売予定 価格：未定 XREALは、空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」を2026年秋に発売する。価格は未定。 本製品は、GoogleとQualcommとの協業により開発された次世代XRグラス。91gの軽量な光学シースルーフレーム、1,920×1,200ドットのソニー製マイクロOLED、70度の広視野角を組み合わせ、現実空間に映像を