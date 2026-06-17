北中米Ｗ杯で日本人サポーターの試合後の清掃活動が脚光を浴びる中、一部の海外メディアからは懐疑的な見方もあるようだ。森保ジャパンが２―２で引き分けたオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）後に、一部のサポーターが自主的に観客席のごみ拾いを行った。これが米「ＥＳＰＮ」などの海外メディアで取り上げられた。ＦＩＦＡも公式Ｘで「日本サポーターが試合後にスタジアムを掃除する理由。敬意」とつづって