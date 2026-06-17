LIXILは6月16日、暑さと住まいに関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年5月、全国の持ち家(戸建て・分譲マンション)居住者で、電気代を自ら支払っている、または金額を把握している20〜70代の男女3,600人を対象にインターネットで行われた。○"自宅の暑さ"にストレスを感じている人が約8割夏(7〜9月)の自宅の暑さについて、「ストレスになっている/ややストレスになっている」と回答した人は全体の77.5％にのぼった。ストレ