女優のナム・ボラが、元気な男の子を出産したことを報告した。ナム・ボラは6月17日、自身のSNSを通じて「6月15日、コンアル（胎名）がこの世に生まれました」と伝え、自ら出産を報告した。【写真】アンダーウェア姿の妊婦ナム・ボラあわせて、息子を腕に抱きながら感激の涙を流す様子を収めた動画や写真も公開し、多くの人々の胸を打った。ナム・ボラは当初、十分な準備を重ねたうえで自然分娩を計画していたという。彼女は「ずっ