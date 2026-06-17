日清製粉はリボン食品および有限会社春華堂と協賛する「第２回全国学生パイコンテスト（主催：日本パイ文化財団）」で優勝した作品「御栗物（おくりもの）−敬老の日にみんなで食べるマロンパイ−」の商品化に協力した。「御栗物」は10日〜23日の２週間限定で、「渋谷ストリーム」ＰＯＰＵＰストアと東急プラザ原宿「ハラカド」内の「ＨＯＷ’ｚ」で販売される。販売開始に先立ち、９日に発売記念イベントが開催され、日本パイ文化