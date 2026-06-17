ヘリが“お腹ぽっこり論争”に対して思いを明かした。女優のヘリは6月16日にファン向けコミュニケーションプラットフォームを更新。【画像】ポロりハプニングの決定的瞬間のヘリ「私は今の自分が好き。でも、それを見た人たちは“プロらしくない”と思うかもしれない。でも、どうして痩せていなければプロらしくないのかは分からない」とコメントし、自身の外見に対して向けられる声への考えを明かした。その一方で、「それでもフ