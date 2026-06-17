日本紅茶協会は、6月10日「アイスティーの日」を起点に、アイスティーの需要活性化を促す。夏が長期化する中、アイス飲用の拡大により紅茶の消費機会を増やす狙いだ。同協会会長の藤井洋氏(三井農林社長)は、「6月は気温の上昇とともに冷たい飲み物への関心が高まる。日本における新しい風物詩として、アイスティーがより親しまれることを期待している」と語る。同協会は昨年、6月10日を「アイスティーの日」に制定した。アメリカ