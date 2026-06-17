少女時代のスヨンが、俳優チョン・ギョンホとの14年にわたる交際に終止符を打ったなか、過去の発言が改めて注目を集めている。6月9日、オンラインコミュニティやSNSで、スヨンとチョン・ギョンホがお互いのSNSアカウントのフォローを解除したという情報が拡散し、破局説が浮上した。【注目】「初めての男」の責任？スヨンと破局の年上俳優への批判その後、2人はそれぞれの所属事務所を通じて破局を認めた。スヨンの所属事務所サラ