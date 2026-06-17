ENHYPEN出身のヒスンことEVANが、強烈な“渇望”を表現した。EVANは6月16日、公式チャンネルを通じて、6月22日18時にリリースされるシングル『RIDE OR DIE』の第2弾コンセプトフォトを公開した。【写真】EVAN、ピンクヘアにイメチェン！公開された写真でEVANは、胸の奥深くに秘めた渇望を爆発させるような姿を披露し、強烈な存在感を放った。解放感あふれる瞬間を切り取りながらエネルギーを発散し、爆発的でありながらも妖しい魅