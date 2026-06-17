B-R サーティワン アイスクリームは6月23日、「ハッピーフレンズ アンパンマン / ばいきんまん」を発売する。価格は税込560円。なくなり次第終了。2022年4月に登場した「ハッピーフレンズ」は、キッズサイズのアイスクリームにホイップクリームやキャラクターのチョコレートなどをトッピングしたシリーズ。これまでも人気キャラクターとのコラボを展開しており、「おさるのジョージ」や「トムとジェリー」などとのコラボ商品を期間