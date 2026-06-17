韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「그린라이트（グリンライトゥ）」の意味は？「그린라이트（グリンライトゥ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋バナで相手の気持ちを探るときに使う韓国語です。「그린라이트（グリンライトゥ）」はどういう意味なのでしょうか。