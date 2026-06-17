【「タイムメカブトン」、「タイムドタバッタン」、「タイムクワガッタン」（再生産分）】 7月 出荷予定 価格：各5,500円 「タイムメカブトン」 ベルファインは、1/100スケールプラスチックモデルキット「タイムメカブトン」、「タイムドタバッタン」、「タイムクワガッタン」（再生産分）の3製品を再販売する。価格は各5,500円で、出荷は7月の予定。 今回、タツノコプ