◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で、初回先頭の第１打席は２ボール２ストライクからの６球目、膝元のカットボールで空振り三振に倒れた。３球目の直後には目にゴミが入ったのか、珍しく２ストライクになる前に打席を外