事故を起こした大型トラック 16日夜、岡山県美作市で高齢の女性が大型トラックにはねられ、死亡しました。 16日午後8時15分ごろ、美作市入田の国道で歩いて交差点を渡っていた高齢の女性が右折しようとした大型トラックにはねられました。 警察によりますと、はねられたのは美作市の70代の女性とみられ、病院に搬送されましたが死亡しました。 警察は周りをよく見ていなかったなどとして、大型トラックを運転し