岡山県庁 岡山県と鳥取県は2026年6月27日、東京で移住イベント「Fun！とりおか倶楽部」を開催します。参加者を募集しています。 テーマは「地方でひらく、世界の味と新しい暮らし～移住で叶える、理想の生き方～」です。両県の先輩移住者が移住のきっかけを話したり、個別相談会を開いたりします。 「とっとり・おかやま新橋館」2階催事ホーム（東京・港区）で、午後1時から午後4時まで開催しま