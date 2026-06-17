【Amazon：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 価格：59,400円 Amazonにて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が販売再開している。 今回7月に再入荷予定分の本製品が販売再開しており、通常価格が66,000円のところ、10%オフの59,400円と少しお得に購入することができる。 なお7月再入荷分のため、発送が7月12日以降となっている。 6月17日11時ごろの販売状況 (C)創通