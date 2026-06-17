◆米大リーグドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）人気ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ（ワン・オクロック）」のボーカル・Ｔａｋａが１６日（日本時間１７日）、ドジャースタジアムで自身初の始球式を務めた。プライベートでも親交が深いという山本由伸投手（２７）にかけられた重圧に打ち勝ったが、まさかの展開が待っていた。マウンドから放たれた白球はノーバウンド