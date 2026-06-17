佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。梅雨前線は18日にかけて鹿児島県本土のすぐ南に停滞する見込みです。前線の北側にある九州北部は長く雨が降ることはありませんが、梅雨らしいどんよりとした天気が続くでしょう。 「天気の予想」 17日は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。雷を伴うこともありそうです。洗濯物は外に干せますが、こまめに空模様を確認して