今回、Ray WEB編集部は帰省したときに起きた現象を漫画にしてみました。地元のお祭りでイケメンを探しに来た主人公でしたが、そもそも同世代の若い人があまりいない様子…。このあとどうなる…！？原案：Ray WEB編集部作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】地元のお祭りでイケメン発見！？しかし、東京に戻ると【まさかの事態】に...！