あなたは読めますか？突然ですが、「儚い」という漢字読めますか？文学的な表現や歌詞などで、消えゆく美しさを表す際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はかない」でした！「儚い」とは、長く続かず、消えやすい様子や、あっけない様子を意味します。人偏（にんべん）に「夢」という字が使われている通り、夢のように実体がなく、頼りない