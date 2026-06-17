あなたは読めますか？突然ですが、「擁護」という漢字読めますか？ニュースのコメント欄やSNSでの論争、あるいは権利を守るための活動などで頻繁に目にする言葉です。気になる正解は……「ようご」でした！擁護とは、危害から守り、助けることを意味します。「擁」という字は「抱きかかえる」、「護」は「まもる」を指し、大切なものや弱い立場にあるものを、腕の中に抱き入れるようにしてしっかりと守るニュアンスが含まれていま