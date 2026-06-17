１６日、ミンアウンフライン大統領（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京6月17日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は16日午後、国賓として訪中したミャンマーのミンアウンフライン大統領と北京の人民大会堂で会談した。１６日、ミンアウンフライン大統領と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）