ぴあ総研は17日、2025年の国内ライブ・エンタテインメント市場規模に関する調査結果を発表。音楽コンサート、ステージパフォーマンスの推計チケット販売額合計は8564億円となり、前年比12.6％増で3年連続で過去最高を更新した。動員数は9223万人（前年比7.7％増）、公演回数は10万820回（6.0％増）となり、公演回数はコロナ禍前の2019年以来となる10万回台となった。【画像】ライブ・エンタメ市場規模の推移グラフ同社によると