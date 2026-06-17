元人気セクシー女優の霜月るなが17日までにXを更新。パニック障害について理解を求めた。霜月は、飛行機に搭乗した際にパニック発作が起きたことをつづった一般Xユーザーのポストに対し、航空会社のスタッフを名乗るXユーザーが「ごめんなさい、飛行機は一度ドアが閉まれば到着するまで開けれないので、こういう時は自己申告して降りてください…他100人以上いるお客さんのためです」とコメントしたポストを引用。「この人の投稿が