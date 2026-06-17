トヨタ自動車の定時株主総会の会場へ向かう人たち＝17日午前、愛知県豊田市トヨタ自動車は17日、愛知県豊田市の本社で定時株主総会を開いた。4月に社長に就いた近健太氏や豊田章男会長ら6人の取締役選任案を可決した。会社側は、中東情勢の緊迫化など経営環境が不透明な中、稼ぐ力の強化に重点を置く方針を説明した。選任対象の6人のうち、新任は近氏の1人。前社長の佐藤恒治副会長は取締役から退く。社長交代は3年ぶりだった