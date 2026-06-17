川崎市の運河に長年放置されている遊覧船について、市は行政代執行による撤去作業を開始しました。川崎市によりますと、この遊覧船は2018年から8年間にわたって係留されたままになっていて、船の放置が禁止されている区域であることから市は船の所有者らに対して撤去するよう指導を続けていました。しかし資金不足などを理由に撤去は進まず、2025年に強風の影響で船体が傾いて一部が水没したため、市はこれ以上の放置は危険と判断