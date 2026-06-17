競馬好きのお笑い芸人、ビタミンSのお兄ちゃん（47）が17日、Xを更新。自身のYouTubeチャンネル「お兄ちゃんネル」の内容を無断で切り抜いた動画が拡散されているとして注意喚起を行った。お兄ちゃんは、競馬のレース予想や実況を行っている同チャンネルについて、視聴者や関係者に感謝をつづるとともに「ただ、最近『お兄ちゃんネル』の無断切り抜き動画が見受けられます」と報告。「原則として、切り抜き動画の作成・投稿は一切