日銀の利上げに伴い、長らく続いた低金利時代が終わりを迎えつつあります。そんななか、焦りを感じているのが数年前に「変動金利」で住宅ローンを組んだ人たちです。「固定金利は損」「変動金利一択」というネット上の風潮や営業マンの言葉を信じ、ギリギリの資金計画でマイホームを購入した結果、金利上昇によって家計が立ち行かなくなるケースが急増しています。5,800万円の住宅ローンを組んだ33歳男性の事例をもとに、CFPの市川