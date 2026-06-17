不動産を相続することになったけれど、どこを探しても権利証が見当たらない…。真っ青な顔で司法書士のところへ相談に来る人は珍しくありません。権利証がなくても相続登記は可能です。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が具体的に解説します。相続登記は、相続人が「権利証を持っていない」前提で手続きが可能「父が亡くなり、不動産を相続することになったのですが、どこを探しても権利証がないんです…」筆者のもとにも何