10歳以上の年の差婚は全体のわずか4.6％――そんな調査結果が株式会社IBJ（東京都新宿区）の研究機関『IBJ結婚みらい研究所』による「年の差婚と経済力の相関性」に関する調査でわかりました。では、10歳以上年下の女性と成婚した男性の平均年収はいくらだったのでしょうか。【調査結果】年齢差ごとの男性の平均年収は…調査は、同社が運営する『IBJ結婚相談所ネットワーク』において活動し、成婚した会員（外成婚は含まない）9394