一部改良されたランドクルーザー250への販売店反響2026年4月3日に、トヨタから「ランドクルーザー250」のガソリン車の一部改良モデルが発売されました。販売店にはどのような反響があるのでしょうか。ランドクルーザーは、1951年に「トヨタBJ型」として誕生しました。シリーズとして70数年にわたり、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として、世界中の人々の命や暮らしを支えてきたモデルです。【画像】待望の一