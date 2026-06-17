他人の交友関係に、外野が口を出すべきではないのかもしれません。それはたとえわが子でも同じでしょうか。しかし付き合う相手次第では口を出さずにはいられない……なんてこともあるのかもしれません。今回はそんな子どもの交友関係に対し、親と子の関係性を左右しそうなお悩みが寄せられました。『うちの子、私的に仲良くしてほしくない子と遊びたがるんです。イヤだけど子どもの交友関係に口出ししない方がいいよね……』子ども