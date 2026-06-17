福岡県議会議員の一部が高級リゾートホテルに宿泊し、ビジネスクラスで移動する豪華な海外視察を繰り返し、報告書の公表・開示が極めて限られていることが明らかになった。ほぼ“オール与党体制”の議会の中でも最大派閥の自民党ら主要４会派の当選２回以上の議員らだけが味わえる『特権』になっている疑いがある。さらに、釈明の記者会見を開いた県議会議長は「私は海外旅行は続けます！」と口を滑らせた。 【画像】