今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『水中動画（2026年4月28日）in横須賀海辺つり公園』という深神高広さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）みなさん、おはようございます！ 下手の釣り好き、深神高広（みかんたかひろ）です。 今回の水中動画は、神奈川県横須賀市にある 「横須賀海辺つり公園」です。 前日（4時間前まで）雨が降っていたので 海の中は相当濁る＆海水濃度的に魚が少ない… 更に、足