北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に対し、釧路地裁は求刑通り、禁錮５年の実刑判決を言い渡しました。釧路地裁前から中継です。２０２５年１１月から始まった裁判は６月１７日で１３回目を迎え、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に実刑判決が言い渡されました。桂田被告は２０２２年４月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２