吉田優利が自身のインスタグラムを更新。馬場咲希とタッグを組んで参戦した米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を振り返った。2人は去年の大会に吉田の誘いで初参戦。チーム名の「Sakyurity」は、ChatGPTが2人の名前をアレンジして作ってくれた新単語だ。【写真】馬場咲希の隠れた才能イラストが上手すぎる！（全15枚）投稿文ではオフタイムの過ごし方を紹介。「毎晩一緒にご飯食べて真剣に第五して（私はいつも弱い）